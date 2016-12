UMi Diamond - csiszolatlan gyémánt

Külső, kijelző, csomagolás

Túlzás volna az UMi alább tárgyalt üdvöskéjét a gyémánthoz hasonlítani a külső behatások elleni tűrőképességét illetően, mindenesetre az elsőre és másodikra is nehézkes, 169 grammos tesztkészülék kétségtelenül a jófajta konstrukció koncepciója köré épül. Aprónak nem mondanám a 143 x 70 x 9,35 milliméteres, 5 hüvelykes ketyerét, amely a phabletes tömeg ellenére is csak 2650 milliamperórás telepet rejt, ám elég kézbe venni, hogy hitelesnek érezze az ember a gyártói szlogent: túlélésre teremtették. Nem egy strapamobilról van szó persze, ez ránézésre is kiderül, a masszív fémváz mindenesetre bármilyen férfias kézszorítást felszisszenés nélkül megtűr, miközben hátul a műanyag lap, elöl pedig a széleinél csiszolt védőüveg gondoskodik a fogás kényelméről.



Kissé vaskos fémvázával az UMi Diamond összeszerelésére nem lehet panasz [+]

A gyártó ígérete szerint az öthüvelykes, 720 x 1280 pixeles IPS panelt borító, dupla T2X-1 edzett védőüveg az 1,2 - 1,5 méteres, vétlen vagy szándékos zuhanásokat 80%-os eséllyel törés nélkül túléli, és bár nincs IP vagy MIL-STD védelem a specifikációban, hivatalosan tehát nem egy ütésálló ketyeréről van szó, jó tudni, hogy a tartósság szempont volt már a tervezőasztalon. Máskülönben a sokadik nálunk jár UMi mobil mintha kettő személyiségzavarban szenvedne. Mintegy 40 ezer forintért mosolyt csal az ember arcára a nyolcmagos MT6753 rendszerchip, a 3 gigabájt RAM és a 16 gigabájtos belső tároló, a 2/8 megapixeles kamerák és a térfogathoz képest meglepően szűkös telep már hagynak keserűséget a szájpadláson. A kérdés, mint mindig az, merre billen a mérleg a végén.



Az UMi Diamond és doboza is fekete színben látogatott el hozzánk [+]

A Speedshoptól hozzánk eljutott fekete, körkörös textúrájú dobozka egy szintén fekete, Diamond típusú okostelefont rejtett, létezik egyébként fakóarany és fehér változata is kísérleti alanyunknak. Közös a Galaxy SIII-ra emlékeztető, fényes hátlapi csillogás, ami nagy visszatérőben van manapság, elsőre egyébként akár üvegnek is lehetne gondolni a hátulsó elemet, más szóval nem a bazári jelleg dominál. A telefon alól a szokásos felhozatal bújuk elő: egy microUSB kábel, egy 1 amperes töltő és némi leírás. A füles vagy a védőfólia kimaradt, SIM-tűre meg azért nincs szükség, mert a microSIM-et, a nanoSIM-et, a microSD-t és a telepet a hátlapot leemelve, könnyedén lehet cserélni. Ezen az oldalon a nagyobbik felbontású kamera, a ledes villanó, a márkalogó és némi minősítési aláírás zárja a látnivalók sorát.



Fényes műanyag borítja a hátlapot, amely az előlaphoz hasonlóan kerekded kivitelt kapott a széleken [+]

Az előlapon fénymérő, közelségérzékelő, ledes villanó, multimédiás hangszóró és alul három háttérvilágítás nélkülöző kezelőgomb van, alkalmazásváltó (de igazából menü), kezdőképernyő és vissza kiosztással. A fémkeret jobb oldalán, könnyen elérni a hangerőszabályzót és a bekapcsolót, működtetésük is kényelmes. Felülre megy a 3,5 milliméteres füles és a microUSB kábele, alulról jön a mono multimédiás hang, a mikrofon mellől, ilyenből csak egyet látni. Műanyag antennacsíkból alulra és felülre is jutott egy pár, bár ez jelentéktelen negatív hatást gyakorol az esztétikára, a küllem a kissé vastag kivitel ellenére rendben van.



A mono hangszóró alul rezegteti meg a levegőt [+]

Kijelző-teszt Mérés UMi Diamond Alcatel Shine Lite Vernee Thor Lenovo Vibe C Fehér fényerő (max.) 468 nit 385 nit 432 nit 380 nit Fehér fényerő (min.) 18,6 nit 14 nit 20 nit 22 nit Fekete fényerő 0,58 nit 0,37 nit 0,20 nit 0,43 nit Kontrasztarány 806:1 1041:1 2160:1 884:1 Színhőmérséklet 8320 K 8021 K 8535 K + kézi 8022 K

Hogyan mérjük a kijelzőt?

Az UMi egy olcsóbb, de azért elfogadhatóan éles IPS panelt szerelt a Diamond belsejébe, aminek a fényereje és színei rendben vannak, bár a kalibráció kékes lett, ezen javítani nem lehet. A gyenge pont a magas minimum fényerő, a feketék inkább sötétszürkék, és négy oldalról a panelre tekintve négyféle kontrasztban torzul a szemből vállalható tartalom. Az árszintén nem volna fair túlzottan belekötni a dologba, mindenesetre egy kis fényszivárgással megtámogatva már határozottan elmarasztalható a panel minősége, főleg a jófajta konstrukcióval és kellően erős hardverrel összevetve lóg ki a lóláb. Az érintési érzékenység rendben van, a rezgőmotor viszont harmatos erejű.

