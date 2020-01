Tellur Sedna teszt

A bukaresti illetőségű Tellur logója nem csak audiotechnikai eszközökön, de kábeleken, telefon tokokon és tartókon, fóliákon, okosotthon eszközökön, illetve power bankokon is feltűnik. Az ABN Systems International (Románia legnagyobb telekommunikációs és kiegészítő forgalmazójának) tulajdonában álló, 2015-ös alapítású brand felső középkategóriás termékeket fejleszt, a Sedna is ebben az ársávban mozog. Mi a hazai forgalmazótól kaptuk meg a tesztkészüléket.



A kialakítás és a hangminőség alapvetően indokolja a termékoldalon feltüntetett 20 ezer forintos árat, noha a tok töltőcsatlakozója csak microUSB, nincs gyorstöltés és vezetékmentes opció sem. A konkurencia nyilván nem az AirPods vagy a Galaxy Buds lesz, hanem a Xiaomi TWS (true wireless) kínálata, amiben a Mi True Wireless Earphones van legközelebb árban. Hangzásban viszont elég messze.



A 74,6 x 32,6 x 32,3 milliméteres töltőtok ugyan nem annyira kompakt, de került bele egy 500 mAh-s akkumulátor, amivel körülbelül háromszor teljesen újratölthetjük az egyenként 50 mAh-s teleppel szerelt füleseket. A töltés tényét kék LED jelzi, a fülesek töltését, illetve aktív állapotát pedig a fizikai gombként is funkcionáló, bikolor LED segédfénnyel felszerelt logók. Maga a tok meglepően kevéssé amortizálódik, pedig hónapok óta használom és az USA nyugati partján is végigvonszoltam. A tok teteje finoman és stabilan, de nem mágnesesen záródó, áttetsző fekete műanyag (egyébként a talpazat is), ezen keresztül látszik, ha töltődnek az eszközök, míg a test natúr fémből készült, hátul microUSB csatlakozóval, elöl pedig márkajelzéssel.



A fények nem összevissza villognak, az adott időintervallumon belüli villanások száma a körülbelüli töltöttségi állapotot mutatja. 1-25% között két másodpercenként villan egyet, 25-50% között két másodpercenként kettőt, 50 és 75% között hármat, 70 és 100% között pedig négyet. Ha a tok teljesen fel van töltve, az indikátor három másodpercig folyamatosan világít. A fülesek töltés közben fehérek, a fény száz százaléknál kapcsol ki, csatlakozásra pedig maximum 10 percet várnak automatikus kikapcsolásig. Zenét hallgatni összesen úgy két és fél órát lehet, telefonon beszélgetni valamivel kevesebbet.



A kifejezetten impozáns és stílusos dobozban két pár gumiharangot és egy ficni microUSB kábelt találunk a leíráson kívül; applikáció nincs, a kezelés viszont hülyebiztos. A fülesek azonnal aktív és párosításra kész állapotba kerülnek, amint kiemeljük őket a tokból, viszont az automatikus szünet trükköt nem tudják. Leállítani egyszeri gombnyomásra tudjuk, előre léptetéshez kétszer, vissza pedig háromszor kell megnyomkodni bármelyik oldalt.



A füleseken található fizikai gombok jó eséllyel nem hatnak annyira fancynek, mint az érintőfelület, de funkcionalitásban nálam pont előny. A Xiaomi Mi True Wirelesst rengetegszer állítottam le akaratlanul pusztán azzal, hogy elsimítottam a hajam. Rövid frizurával nyilván nincs ilyen gond, de nekem kifejezetten idegesítő volt, ahogy az is, hogy igazításnál is rendre ez történt.



Nem csak a tok, de a fülesek kialakítása is ergonomikus. A mágnesesen illeszkedő, mikrofonos füleseket tetszés szerint helyezhetjük el a tartóban, a megfelelő helyen pedig mélyedés segíti, hogy könnyen meg tudjuk fogni és kivenni őket. Az Earphonesnál volt ezzel problémám, a gumiharangnál elcsípve kipiszkálni pedig nem tűnik egészséges vagy időtálló megoldásnak.



A hangzás megdöbbentően jó, nagyon dinamikus, erőteljes és természetes basszussal, kiemelkedő részletgazdagsággal. Az egyik kedvenc új albumomról kiderült, hogy mindenféle eszköz (akár vezetékes) ellenére a felét (költői túlzás, de sok részletet) még nem is hallottam. A megfelelő méretű harangok szigetelése erős, egy lövéshangra (amiről eddig nem tudtam, hogy ott van) viszont minden alkalommal azt hiszem, hogy valóban történik, noha csak a masszív térérzet okoz pillanatnyi elmezavart. Az Earphones nem adja ki ezt a részletet.



A megjelenített frekvenciatartomány kifejezetten széles, a szubbasszus érezhető, a hangzás tiszta és kiegyenlített. Zajos környezetben viszont kevésbé alkalmas beszélgetésre, a mikrofon elég messze van a szánktól, a másik oldal nem egyszer panaszkodott, hogy távolról hall, zajszűrés pedig nincs. Bejövő hívás vagy üzenet esetén viszont közli a hívó fél nevét, a hívást pedig egyszeri gombnyomással kezelhetjük a fülesről (kizárólag a balról) vagy dobhatjuk át mobilra dupla nyomással. A bal fülest tizenöt másodpercig nyomva válik elérhetővé a készüléken használt asszisztens.



A 4.1-es, A2DP, HFP, HSP, AVRCP protokollal működő Bluetooth 10 méterig elvan, lakásban is stabil és viszonylag széles a hatótáv, sportolásnál pedig a nem meghatározott mértékű cseppállóság véd az izzadság ellen. Az üzemidő nem kiemelkedő, a tok nem ismeri a gyorstöltést vagy a vezetékmentes szabványt és csak microUSB port került rá. A hangminőség, a részletesség, illetve összességében az audiomegjelenítés, a kivitelezés minősége és az ergonómia viszont kiemelkedő, kifejezetten zenehallgatásra simán ajánlott. En bloc viszont, mivel beszélgetéshez valószínűleg nem csak messze esik a mikrofon, de ha nem csendes környezetben vagyunk, gyenge is, egy tetszett minősítés reálisabbnak tűnik.

AliceWake