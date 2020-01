Xiaomi Mi AirDots Basic - verhetetlen ár, korrekt minőség

A teljesen vezeték nélküli (TWS) fülhallgatók termékkategóriája az utóbbi időben nagyon szélesre duzzadt, és ahogy azt vártuk, megérkeztek az elérhető árú alternatívák is. A Xiaomi esetén ez már korábban is azt jelentette, hogy 10, illetve 20 ezer forintért igencsak életképes alternatívát tudnak nyújtani jó megjelenéssel, patent összeszerelési minőséggel, kellemes hangzással és korrekt üzemidővel, most viszont még egy szintet maguk alá ígértek: itthon, kereskedelmi forgalomban bruttó 6000 forintos végfelhasználói áron kínálnak true wireless sztereó élményt.



Itt akár vége is lehetne a cikknek, hiszen ha a termék nem azonnal érett a kukára (márpedig ilyet Xiaomi logóval szerencsére még nem tapasztaltunk), akkor nyilvánvaló, hogy bizonyos szempontból ez kihagyhatatlan vétel, mindezt remekül tükrözi az, hogy a Xiaomi.hu egyébként markáns első készlete is néhány óra alatt fogyott el. A doboztól nyilván nem várhatunk sok mindent, odabenn a fülhallgatón és a töltőtokon kívül háromféle méretű szilikon illesztéket találunk, és ezzel gyakorlatilag a felsorolás végére is értünk.

A gyártó által korábban már csomó termékre rásütött Basic-plecsni általában a szuperolcsó termékek külsején is alaposan látszódik és érződik, ennél a terméknél azonban ez aligha jellemző. Kellemes, kompakt, feszes zsanérú töltőkapszulát kapunk korrekt mágneses zárral, odabent pedig két ergonomikusan kivitelezett, könnyű in-ear fülhallgatókat találunk egy-egy vezérlőgombbal az alapfunkciók kezeléséhez. Bog és AliceWake tapasztalataira építve is írom: nagyon kényelmes a fülhallgató, észrevétlenül ücsörög akár kisebb fülben is, és könnyű vele megtalálni azt a behelyezési pozíciót, ahol tökéletesen zár, megvan az izoláció, illetve a markáns basszusfelhozatal.



Számomra nagy meglepetés volt, hogy ez a kütyü zeneileg is abszolút értékelhető. Néhány évvel ezelőtt még vezetékes kategóriában sem voltunk elégedetlenek azzal a részletességgel, térérzettel és dinamikával, amit ennyi pénzért lehetett kapni, örömteli, hogy most mindez vezeték nélkül is elérhető. Szubjektív oldalról biztos, hogy nem fog mindenkinek tetszeni, nagyon sok és akusztikus zenéknél hallhatóan mű-hatású basszus üti meg az ember fülét, a középtartomány sok esetben elnyomott, ritkán tud jól kiteljesedni.

Aki vezetékes fülhallgatóval összehasonlítva gondolkodik ebben a kütyüben, elsősorban a felhasználás módján kell elgondolkodnia. Zenehallgatásra és filmnézésre használva az átviteli késedelem nem jelenthet gondot, játéknál viszont már kijönnek a vezetékes előnyei, és persze az sem elhanyagolható szempont, hogy a kábeles fülhallgató esetén nem kell töltögetéssel foglalkozni, és egy-egy nagyon hosszú út során nem lesz korlát az elméleti 4, reálisan inkább 3 órás üzemidő, ami után körülbelül egy órányi pihentetés jön a töltőtokban. Beszélgetési minőség szempontjából a szájtól távol lévő mikrofon ezúttal sem tesz csodát, viszont abszolút nem mondhatjuk telefonbeszélgetésre alkalmatlannak a kütyüt, csupán egy aránylag csendes környezet kell hozzá.



A tok egyébként kétszer képes teljesen feltölteni a fülhallgatókat, teljes feltöltés után tehát három ciklusnyi idővel számolhatunk, ami már elég sok mindenre elég tud lenni. Egy microUSB-s töltőt kell keresnünk a tok feltöltéséhez, ez ma már nyilván szinte semmilyen háztartásban nem nagy mutatvány, így annyira nem is fáj, hogy nem csomagoltak mellé egy 10 centis kábelt.



Tesztkütyünk a CES 2020 köré szervezett túránkon is jó szolgálatot tesz, alaposan kipróbáltuk, véleményünk szerint ennyi pénzért remek vétel. Ha valakinek nincsenek átlagon felüli zenei igényei, de szeretne egy teljesen vezeték nélküli fülhallgatópárt, aligha talál most ennél jobb opciót. Rengeteg lépcső van felfelé hangminőség, töltési sebesség, vezérelhetőség és funkcionalitás szempontjából, nyilván a Xiaomi két drágább terméke is jóval a Basic modell fölé mutat, viszont mivel ez árban leginkább vezetékesekkel versenyez, kényelemben pedig egész elképesztően erős lett, értelemszerű, hogy Ajánlott plecsnit kap! Nem minden felhasználási mód mellett váltja ki a vezetékes fülhallgatót, viszont ha valaki beéri a vezeték nélküliségből eredő kompromisszumcsomaggal, az bátran képzelje a Különösen szót is a minősítés elé.

Xiaomi Mi AirDots Basic True Wireless

szentkuti11

