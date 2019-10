Evolveo StrongPhone F5 - telefon-kagyló

Kialakítás, tartozékok

Az Evolveo alapvetően elég jó strapabíró modelleket rak össze, a megjelenés és a kialakítás szinte mindig vagány, noha a MIL-STD 810G szabványt továbbra sem erőltetik. Ezzel együtt kérdés nélkül elhisszük, hogy nekünk fog jobban fájni, ha a lábunkra ejtjük őket. A StrongPhone F5 viszont kifejezetten kompakt, könnyű és a műfajban szokatlanul csinos megoldás. Bár, kihajtva viszont minimális erőfeszítéssel ketté tudnám törni, de nyilván nem forszíroztam fatalitásig a dolgot.



[+]

Az Evolveo most is állítja, hogy a megerősített készülékház kibírja az eséseket, hivatalosan viszont csak egy másfél méteres mélységre és 30 perces időtartamra garantált IP68-as certifikációval rendelkezik. Ami egyébként, most így jobban belegondolva, korrekt teljesítmény a kagyló dizájn mellett. És máris érthető, hogy a MIL-STD miért nem opció. Nem mintha a féltégla formátumú modelleknél nagyon strapálnák magukat.



[+]

Az eszköz alapvetően kompakt (111,5 x 57,5 x 22 mm), nagyon jó kézbe fogni, 135 grammal az ünneplő mackóm zsebét sem húzza, nemhogy egy munkás- vagy túranadrágot, viszont az én kezemnek így is nagy, ráadásul a feszes záródás miatt rendszeresen becsípte az ujjam nyitásnál. A célközönség viszont nyilvánvalóan nem én vagyok, megkockáztatom rajtam kívül ez pont senkit nem fog érinteni, aki felnőtt ember (esetleg ráadásul férfi) méretű.



[+]

A dizájn kellően markáns és maszkulin, a műfaj minden karakterisztikájával bír. A sárga-narancs díszítő elemek (fűzőszem, másodlagos kijelző dekorja, billentyűzet és a hátlap mintázata) azért erősen emlékeztetnek a CAT modelljeire. Mondjuk milyen legyen már, ami kellően feltűnő? Pink mégse lenne szerencsés. A készülék rendelkezik egy 1,3 hüvelykes másodlagos kijelzővel, ami a dátumot, időt, térerőt, akkumulátor töltöttségét és az aktuális értesítéseket mutatja, fölötte pedig az 1,3 megapixeles kamera és LED segédfény foglal helyet. A fő panel egy 240 x 320 pixel felbontású, 2,4 hüvelykes TFT, aránylag jó betekintési szögekkel és láthatósággal. De inkább fogalmazzunk úgy, hogy láttunk már rosszabbat is.



[+]

A Zsiguli-műszerfal-műanyag előlapon a dekorációt nyolc, torx profilú fém csavar egészíti ki, ami roppant indusztriálissá teszi az összhatást, szétszedni viszont nem szabad. Legalábbis eszközt és felhatalmazást nem kapunk rá. Én meg még alapos indokot sem tudok hirtelen kitalálni, hogy egyáltalán miért tennénk ilyet. Hátul szintén nyolc csavarba botlunk, szintén esztétikai funkcióval, az akkumulátorfedél rögzítésére hivatott zárhoz viszont kapunk célszerszámot.



[+]

Ezt kitekerve tudjuk helyére tenni a dobozban külön csomagolt, 1200 mAh-s akkumulátort. Csak előbb toljuk bele a készülékbe az opcionálisan két sztenderd SIM kártyát és a memóriakártyát. Ami nem opcionális, ha mondjuk szándékunkban áll létrehozni egy naptárbejegyzést. A töltőfej 0,5 ampert tud közvetíteni, a microUSB töltőkábelt viszont érdemes megbecsülni. A bal oldalon leffentyűvel védett csatlakozó a megerősített burkolat miatt mélyebben ül az átlagosnál, kell a hosszított kialakítás. A 3,5 milliméteres jack csatlakozó fölötte, csak fülhallgatót nem kapunk, bár a termékoldal integrált handsfree-vel rendelkező sztereó fülest ígér, ami az első gyártásból véletlenül kimaradt. A későbbiekben viszont a csomag részét fogja képezni.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!