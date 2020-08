Megérkezett a Xiaomi Mi 10 Ultra

Tizedik évfordulóját ünnepli a Xiaomi, és bár a tényleges mobilgyártásba csak 2-3 évvel később kezdtek, a mostani, kvázi ünnepi csúcsmobilt egyáltalán nem spórolták el. Lei Jun a pekingi Xiaomi Science and Technology Parkban tartotta meg a mobil bemutatóját, volt is miről szót ejteni, hiszen a cég eddigi legdrágább és legjobban felszerelt mobiljáról van szó, ami már a kínai régióban is egy 220 és 300 ezer forint közötti eszköz, memóriaváltozattól függően.

A Mi 10 Ultra tulajdonképpen szokásos külsőt kapott, elöl méretes kijelző dominál szűk kávákkal és kameralyukkal, hátul méretes kamerarendszer hívja fel magára a figyelmet. A két szélén lekerekített kijelző 6,67 hüvelykes, Full HD+ (1080 x 2340 pixel) felbontással, ugyanakkor 10-bites színmélységgel, beépített ujjlenyomat-olvasóval, HDR10+ támogatással, 120 Hz-es frissítési rátával és 240 Hz-es érintésérzékelési frekvenciával. Teljes kijelzőn 800 nites maximális fehér fényerő érhető el, ami önmagában is jól hangzik, de az OLED panel adottságai miatt pontszerűen akár 1120 nittel is tud világítani a panel.

Hardveresen a Qualcomm Snapdragon 865 jutott bele 7 nm-es EUV node-on gyártott, nyolcmagos processzorral (1 x 2,84 + 3x 2,42 GHz Cortex-A77 + 4 x 1,8 GHz-es Cortex-A55), Adreno 640-es grafikus gyorsítóval, a gyártó szerint akár 660 000 pontot is el tud érni AnTuTu mérésben a rendszer, ám nálunk a Mi 10 Pro, ugyanezzel a hardverrel nem ütötte meg a 6-ossal kezdődő szintet. Kicsit talán szomorúak lehetünk, hogy nem a 3 GHz-es álomhatárt átütni képes Snapdragon 865+-ról beszélünk, viszont a legalább 8/128, de akár 16/512 GB-ig extrázható memóriacsomag mindenképpen jó hír, ahogy a LiquidCool 2.0 hőkamrás, hatrétegű grafitréteggel hatékonnyá tett hűtőrendszer is a csúcsot képviseli. A nagyobb RAM-os verziók esetén játékokhoz aktiválható a trial mode, ami közvetlenül a nagysebességű LPDDR5 memóriába tölti be a játékot, annak sebességét 40-60%-kal megnövelve – persze ilyenkor a kilépés után elvész minden, szóval ez tényleg csak az egy alkalomra szóló játékokhoz lehet érdekes.

A hátlapi kamerarendszer nem számol 108 megapixeles tagot, de ettől függetlenül érdemes vele alaposan foglalkozni, hiszen egyrészt a DxOMark szerint most ez a legjobb mobilkamera a maga 130 pontos eredményével, másrészt tényleg mind a négy hátsó rendszer valódi funkciót tölt be: a főkamera 48 megapixeles, 1/1,32 hüvelykes szenzormérettel, optikai képstabilizálással, 8 tagú lencsével, 2,4 mikronos szenzorpixellel, mellette pedig a nagy érdekesség, az akár 120-szoros ultra-zoom képes telés lencse, ami egyébként periszkópos és 10-szeres natív nagyítást ad, szintén optikai képstabilizálással, öttagú lencsével.



Ezeken kívül akad még egy 12 megapixeles portrékamera 2-szeres zoommal, dual PD-autofókusszal, illetve egy 128 fokos ultraszéles kamera, 20 megapixeles felbontással, akár 2,5 centis makróképességekkel. Segédszenzorok terén lézeres fókuszsegéd és fényérzékelő áll még a felhasználó rendelkezésére. Lehet videózni 8K-ban akár 30 fps-sel, de 4K-ban elérhető a 60 fps is. A bal felső sarokban lévő előlapi kamera 20 megapixeles, és akár 120 fps-es slo-mo videókat képes venni 720p-ben.

A töltési sebesség minden felületen megdöbbentő: a 4500 mAh összkapacitású, két cellatömbből álló telep a 120W-os adapterrel, ideális körülmények között 23 perc alatt 100%-ra tölthető a 0-ról, de 5 perc alatt is belekerül 41%. A rendszer persze csak optimális hőmérséklet mellett, aktív használaton kívüli készülék esetén tölt ennyire gyors, 34 pontos belső mérés előzi meg a töltés megkezdését, egyébként a TÜV Rheinland 3.0 jóváhagyás is rákerült a technológiára.



Vezeték nélkül is kiemelkedő, 50W-os gyorstöltés érhető el, ami szintén elég kevés idő alatt, 40 percen belül 100%-ra tölti az eszközt, maga a készülék pedig 10W-tal tud egyéb készülékeknek energiát adni a sajátjából.

Természetesen nem maradt ki a Wi-Fi 6, az 5G Multilink, a legtöbb műholdcsoportot ismerő GPS-vevő, az NFC, az USB Type-C port és az infra sem, a multimédiás hangszórók pedig sztereó élményt nyújtanak. Kerámia hátlappal, fekete (Obsidian Black) és ezüst (Mercury Silver) színekben lesz elérhető a mobil, de persze az átlátszó üveg Transparent Edition tűnik igazán érdekesnek első blikkre, ami szintén az első naptól kezdve megvásárolható. Már a kínai árak sem filléresek, 5300 jüan a 8/128 GB-os alapmodellért több mint 220 ezer forintot takar (hasonló áron, sőt, kicsit olcsóbban indult a Mi 10 Pro is, ám mire ideért, 380 ezer forint lett belőle!), úgyhogy szinte bele sem merünk gondolni, hogy ha egyszer a 16/512 GB-os, kint is 300 ezer forintba kerülő változat eljut hozzánk, azon milyen árcímke fog majd szerepelni. Lesz egyébként még 8/256 GB-os és 12/256 GB-os lépcső is az alap és a csúcsváltozat között.