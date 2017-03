A Mi Mix 2 tovább fokozza a keretnélküliséget

Hirdetés

A Xiaomi tavaly bemutatott szupertelefonja valóban szuper. A Mi Mix kisebb hibáktól ugyan nem mentes, de ígéretes technológia újításokat integrál igen előremutató minőségben. A szóhasználat mindig vita tárgya, de azt illik elismerni, hogy a keretnélküliség fogalmához a Sharp Aquos Crystal és Crystal X-et leszámítva a Mi Mix van a legközelebb a jelenlegi kínálatban. A Lei Jun, vezérigazgató által megerősített, várható Mi Mix 2 elvileg még hangsúlyosabb megjelenést kap Philippe Starck, francia ipari formatervező ismételt közreműködése nyomán.



Xiaomi Mi Mix [+]

Anyaghasználat tekintetében továbbra is kerámiára számít mindenki, a forrás és mi legalábbis biztosan, viszont a megjelenítőtechnológiát cserélik. A pletykák szerint az eddig is kiváló minőségű, majdnem AMOLED kvalitású panelt valóban AMOLED-re cserlik, ami például lehetővé tenné a hosszanti éleken íves kialakítást, szinte nullára redukálva az oldalsó kávákat. Az alsó sáv viszont alighanem marad, utóbbira pedig a biometrikus szenzor is átköltözhet.