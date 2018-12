Külső, kijelző, csomagolás

A HMD Globalnak kívülről nézve jól megy – hetvenmillió mobilt szállított le két éves fennállása alatt, és bár ennek jelentős része hagyományos, azaz nem okostelefon volt, a Nokia logó világszerte csábító, az androidos ketyerék pedig általában remekül össze vannak rakva és letisztult Androidot futtatnak. Más kérdés, hogy pénzügyileg mennyire nyereséges a dolog, ott már nem annyira fényes a helyzet. Az sem véletlen talán, hogy a 30-35 évesek között a legnépszerűbbek az aktuális ajánlatok, ez a vásárlócsoport ugyanis még jól emlékszik az olcsóbb kategóriában is fürge Lumiákra. Arra viszont nincs garancia, hogy a HMD Global meg is tartja friss vásárlóit, mi legalábbis úgy találtuk, hogy számos modelljüknél elérhető az adott árszinten lényegesen fürgébb, jobban felszerelt darab.



[+]

A Kínában X5, nyugaton pedig 5.1 Plus néven elérhető phablet a középkategóriában kíván erősíteni – ez egyébként az androidos Nokiák sikerterepe, a zászlóshajók között egyelőre nem tudta a HMD megvetni a lábát. Az 5.1 Plus pedig akár 2018-at is összefoglalhatná küllemével: ott az indokolatlanul méretes noccs elöl, valamint a portrémódos segédkamera hátul – szinte kötelező kellékek ma, ha valaki keleten-nyugaton telefont próbál elpasszolni. A fent emlegetett összeszerelés pedig most is remek: a fémkeret és az üveglapok illesztése hibátlan, és a csúszós kivitelt leszámítva a fogás is rendben, köszönhetően a kellemesen kerekded formának.



[+]

Bár maradt elöl bőven káva az 5,8”-es HD+ kijelző körül, manapság a 149,51 x 71,98 x 8,096 milliméteres paraméterek (igen, ennyire pontosítva) lassan a kis méretkategóriát képviselik, az 5”-es és az alatti ajánlatok kezdenek teljesen kikopni a kínálatból. Az 5.1 Plus rendben kezelhető egy kézzel, a hangerőszabályzó és a bekapcsoló jobbra hüvelykujjra esik, hátul a biometrikus szenzor pedig mutatóujjra, kellően kiemelkedő 13 + 5 megapixeles kamerarendszerrel felette, hogy véletlenül se azt tapogassa össze az ember. Mivel az 5.1 Plus mindent megtesz, hogy a noccsot az előlapon elrejtse (rajta egyébként 8 megapixeles kamera, fénymérő, közelségérzékelő és hangszóró van), feketében a ketyere elég jól mutat.

Kijelző-teszt Nokia 5.1 Plus Xiaomi Mi 8 Lite Huawei P Smart+ Samsung Galaxy A8 Képátló 5,8 hüvelyk 6,26 hüvelyk 6,3 hüvelyk 5,6 hüvelyk Felbontás 720 x 1520 1080 x 2280 1080 x 2340 1080 x 2220 Technológia IPS LCD IPS LCD IPS LCD Super AMOLED Fehér fényerő 460 nit 410 nit 442 nit 350/740 nit Fehér fényerő (min.) 1,1 nit 0,9 nit 3,2 nit 1,8 nit Fekete fényerő 0,29 nit 0,30 nit 0,29 nit 0 nit Kontrasztarány 1589:1 1367:1 1523:1 végtelen Színhőmérséklet 7129 K + kézi 8295 / 7510 K + kézi 8169 K + kézi 7558 / 6666 K + kézi

Hogyan mérjük a kijelzőt?



[+]

Bár az állapotsáv háttere mindig rejtve marad, hiába szégyelli a bevágást a Nokia, az a 6-7 ikon, ami itt elfér, illetve a fény alatt azért már jól kivehető betüremkedés leleplezi az értelmetlenül széles bevágást – épp akkor, amikor a szenzorcsepp és a kamerakivágás trendje kezdi elegánsabban letudni a kávamentesítést, keskenyebb alsó sávval. Az IPS panel fényereje odakint éppen elmegy, éjszaka pedig kellően sötét, szemből előnyös kontrasztokkal. Oldalról a kontrasztarány viszont gyorsan csökken, a kékes kalibráción nem lehet igazítani, a 720 x 1520 pixeles felbontás pedig köszönőviszonyban sincs a 80 ezer forintos nyitóárral. Ennél olcsóbban is akad fényesebb, élesebb, jól kalibrálható panel, kisebb noccsal és sarokívekkel.



[+]

Az sem válik az 5.1 Plus előnyére, hogy a virtuális kezelősáv nem rejthető el, Android Oreón ragadva pedig a Pie gesztusvezérlése vagy az iPhone X kezelés koppintása sem opció. Legalább az érintési érzékenység rendben, a rezgőmotor ereje közepes. Biztos ami biztos alapon mindkét oldalra került egy Nokia felirat, hátul pedig az Android One szókapcsolat jelzi a készülék részvételét a közel vegytiszta zöld robotos törekvésben, ami mégsem hozott gyorsabb rendszerfrissítést. De legalább a jack kimenetről nem kell lemondani felül, a Type-C port alul pedig kellően modern, balra monó hangszóróval, jobbra mikrofonnal kiegészítve. A SIM tálca balról húzható elő a csomagolásban mellékelt tűvel, és vagy két nanoSIM, vagy egy nanoSIM és egy microSD kártya kerülhet rá. A négyzetes nokiás doboz továbbá Type-C kábelt, 5V / 2A-es töltőt, hagyományos kialakítású headsetet és némi leírást rejt.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!