Bevezető

Most éppen 85 dollárért rendelhető a Leagoo M9 a Gearbestnél, akik nekünk is elküldték a motyót. Volt ez 60 dollár is nemrég (és lesz is), az tényleg nevetséges összeg egy telefonért, még ha rá is kell számolni némi áfát. És persze a termékoldalon csupa fantasztikus dolgot tudunk meg a készülékről, négy kamera, ujjlenyomat-olvasó, Gorilla Glass, 2 GB RAM, ezeket 30 lepedő felett szokták nyújtani még a kínai cuccok is, de az mondjuk elég gyanús lehet, hogy “3G Phablet” titulust biggyesztettek a típusjelzés mellé.



[+]

Merthogy — és ez az első érvágás — a Leagoo M9 nem hogy a B20-at nem ismeri, hanem úgy egyáltalán a 4G-ről fogalma nincs, ilyen hálózatra fel sem tud csatlakozni, ami azért nyilván lehet problémás olyan helyeken, ahol csak 2G és 4G van, de a közbülső technológiát gazdasági okokból nem építették ki, itthon is van vidéken egy sereg ilyen terület. De ezzel azért együtt lehet élni, ha tudunk a dologról, más szempontból pedig a specifikáció alapján nem tűnik egy elrettentő terméknek az M9



[+]

A Leagoo nekem elég fura cég, mert egyrészt próbálnak mindenféle módon a nagyobb márkák közé kerülni, van szponzorációs szerződésük a Tottenham Hotspurrel, ami nyilván nem két fillér volt és egy raklapnyi M9, közben viszont még mindig eléggé belengi a céget az amatörizmus szaga, elég, ha csak visszagondolok arra, hogy sajtótájékoztató címén mit alakítottak az MWC-n. És mindezek mellett kilöknek a piacra ilyen egészen filléres motyókat, amelyekről nem lehet tudni, hogy mennyire lesznek tartósak, van egy-két Leagoo az ismeretségi körömben és eléggé szór a megítélés. Mert akad olyan cimborám, aki már másfél éve használja minden gond nélkül a gyártó egy termékét, másnál pedig a legkisebb koccanásra is összetört a kijelző, ez talán a Gorilla Glass 3-mal védett M9-nél nem fordul olyan könnyen elő. Viszont addig is: egészen használható termék.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!