Motorola Moto G6 - kérsz egy üveggel?

A Moto G név és az okostelefonos középkategória fél évtized óta elválaszthatatlan: évről-évre érkezik a jó ár/érték arányú generációfrissítés. Mi sem természetesebb, gondolhatná az ember, pedig az esztendők folyamán a Motorola Mobility a Google kötelékéből a Lenovo alá került, ahol előbb eltűnt a márkanév minden nyoma, aztán a dobozon és egy-egy szoftverfelirat keretében elkezdett ismét felbukkanni. Most pedig ott virít a Moto G6 keskeny, érintésalapú ujjlenyomat-olvasója és megnyúlt, 18:9 arányú képernyője között, csak hogy a kávákat egy picit megtoldja.



A széria a megfizethető mobilok fejlődését is szépen leírja: a négymagos rendszerchiptől és az 1/8 GB-os RAM/tároló alapkiszereléstől fél évtized alatt eljutottunk a nyolc magig és a 3/32-es, illetve 4/64 GB-os opciókig. A szimpla hátlapi kamerából dupla lett, a plasztik kivitelből fém és üveg, a képátló pedig egyre csak növekedett. 2018-ban konkrétan egy darab Moto G sincs egykezes használatra szabva: a G6 és a G6 Play 5,7”-en, a G6 Plus pedig 5,9”-en állapodott meg. Ez teljesen logikus: kevesebben hallatják a hangjukat 4,5”-es képátlóra vágyva, a G6 75,4%-os képernyőarányára pedig nem lehet komolyabb panasz, még ha kis faragással meglehetett volna a 80% is. Az 1080 x 2160 pixeles megjelenítő tetejét mindenesetre csak fogásváltással vagy az egykezes mód aktiválásával lehet elérni, és a 153,8 x 72.3 x 8.3 milliméteres és 167 grammos paraméterek is phablet kategóriáról tanúskodnak.



A kényelemmel a komfortosra vett ívek miatt mindenesetre nem lesz gond: nem csak az oldalélek és a Gorilla Glass hátlap, az elülső üveg szélei is le lettek kanyarítva. A G6 ugyanakkor borzasztóan csúszós: elég kissé lejtős felületre helyezni, és kérdezés nélkül megindul lefelé. Ezért is jön kapóra a sokkal jobban tapadó, áttetsző, puha szilikon tok, amely a zöld és szürke csomagolás része. A kartonszerkezet jótállási jegyet, némi leírást, SIM tűt, type-C USB kábelt és TurboCharge gyorstöltőt is rejt, a G6 fém/üveg háza pedig 3000 mAh-s telepet. Főszereplőnk szerencsére nem spórolta le a 3,5 milliméteres fülhallgató-kimenetet, amit alul, az USB-C port társaságában lehet a helyére csúsztatni. A sztereó hangszórótól a sorozat viszont már régebben megszabadult, sőt: a multimédiástól is – a beszélgetési modul hallatja a hangját telefonáláskor és kihangosítva.



A képek magukért beszélnek, a G6 mégis megérdemli, hogy szóban bókoljak neki: gyönyörűen csillan meg a fény a fekete, indigó, ezüst vagy rózsaszín festésű üvegfelületen. Az összeszerelés pedig nem csak hibátlan, mindenféle bizonytalanság nélkül, a nanoborításnak köszönhetően vízlepergető is. Alámeríteni és szándékosan víznek nem szabad kitenni, jó tudni viszont, hogy az esőcseppek és a fröccsenő folyadék nem tud bejutni. Az imént dicsért esztétikából csak az elöl és hátul is az üveglap jobb alsó szekciójába fúrt mikrofonluk zavar bele, illetve egyeseket furcsa reakcióra késztethet a 12 + 5 megapixeles hátlapi kamerarendszer és a LED villanó antropomorf, hangulatjelre hasonító külleme. A kör alakú üveglappal védett szekció egyébként elég jelentősen kiemelkedik a hátlap síkjából, viszont fémkeret védi, nehogy lapos felületen megkarcolódjon.



Embere válogatja, ki hogyan markol meg egy okostelefont, nekem mindenesetre a jobb oldali hangerőszabályzó kényelmetlenül magasra esik, míg az apró és recézett, kellemes lenyomású bekapcsoló pont a hüvelyujjam tetejével találkozik. Nincs egyébként az utóbbi lenyomására szükség a képernyő felvillantásához: a környezeti kijelző a G6 előtt legyintve felvillan (ehhez alul-felül is akadnak ultrahangos szenzorok), az ujjlenyomat-olvasót hosszan megérintve pedig a zárképernyő jön fel, vagy ha minta meg van adva, pillanatok alatt és jó megbízhatósággal a főoldal.

Kijelző-teszt Motorola Moto G6 Honor 7X Xiaomi Redmi Note 5 Nokia 6.1 Képátló 5,7 hüvelyk 5,93 hüvelyk 5,99 hüvelyk 5,5 hüvelyk Felbontás 1080 x 2160 1080 x 2160 1080 x 2160 1080 x 1920 Technológia IPS LCD IPS LCD IPS LCD IPS LCD Fehér fényerő 414 / 520 nit 455 nit 500 nit 484 nit Fehér fényerő (min.) 5,3 nit 3,0 nit 1,1 nit 2,0 nit Fekete fényerő 0,25 nit 0,23 nit 0,17 nit 0,36 nit Kontrasztarány 1656:1 1979:1 2941:1 1343:1 Színhőmérséklet 7360 / 6054 K 7919 K + kézi 9331 / 8227 K 8418 K

Mivel környezeti kijelző van, az értesítési LED lemaradt. Nem úgy a LED villanóval megtámogatott, 8 megapixeles szelfikamera, a fénymérő, a közelségérzékelő és a multimédiás / beszédhangszóró. A tűéles IPS panel fényereje odakint épphogy elegendő, napfény alatt némi extrával megtámogatva, de sajnos csak automata módban. A színek élénksége megfelelő, plusz kalibrációs sémák és esti olvasási mód is akad. Ha viszont oldalról pillant az ember a Moto G-re, a fényerő gyors csökkenését veheti észre, ez sem segít a napfény alatt. Az érintési érzékenység megfelelő, a rezgőmotor átlagos erejű.



A SIM tálcát felül lehet kipiszkálni, és az meghajol egy remek újabb trend előtt: a két nanoSIM-nek és a microSD kártyának is akad egy-egy, különálló foglalat. Csak arra kell figyelni, hogy a SIM-tű a tálcához tartozó lukba, ne a közeli mikrofonfuratba csússzon. Az aktuális Moto G árazása már nem olyan baráti, mint egykor, viszont online vagy egy boltban megpillantva azonnal magára tereli a figyelmet, a külső mellett pedig a belsőre is kellő odafigyelést fordítottak, hogy az ár/érték arányban borzasztóan erős, kínai riválisok mellett is legyen esélye. Persze ez a Motorola már kínai gyártmány, a részletei viszont nem is tagadhatnák le a patinás amerikai márka munkatársainak keze nyomát.

