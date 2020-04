Az iPhone SE első változata pont négy évvel ezelőtt mutatkozott be arra az igényre reagálva, hogy a nép, az istenadta nép nagyon szeretett volna iPhone-t, csak némiképp drágának találta. Az SE egy kompakt, 4 hüvelykes kijelzővel felszerelt, butított, de sokaknak bőven elég tudást nyújtó masina volt a szokásos Apple-köntösben és szolgáltatásokkal. Igazi utódja azóta sem volt, főleg abból a szempontból nem, hogy az éppen aktuális iPhone-okhoz képest ne csak egyszerűbb, hanem kisebb készülék is legyen a kínálatban.

Hát most van. Az iPhone SE (2020) - mert ez neki a hivatalos neve - Magyarországon is megvehető 180 ezer forintért. Jó, még nem vehető meg, április 17-én 14:00-tól lesz előrendelhető, fehérben, feketében és pirosban létezik, a legkisebb kiszerelés 64 GB belső tárhelyet kínál. A 128 GB-os változathoz további 20 lepedőt tessék előkészíteni, 240 ezer forintért pedig 256 GB jár.



[+]

Az Apple nem sokat gondolkodott a formaterven (és biztos így volt olcsóbb is a buli): fogták az iPhone 8 külsejét és kijelzőjét, majd belül kicsit frissítették az alkatrészeket, máris készen lett a friss, jóárasított iPhone. Maradt a 4,7 hüvelykes IPS kijelző, amely 625 nites fénysűrűséget tud pontszerű felületet mérve, felbontása pedig 750 x 1334 pixeles, alatta pedig a régről ismert ujjlenyomat-olvasó is megtalálható.



[+]

A hardverhez azonban hozzápiszkáltak, a 7 nm-es csíkszélességű A13 Bionic került bele az újdonságba, ami ugyanaz, mint amit az iPhone 11-ben is megkap a júzer jóval drágábban, a sebességgel tehát nem lesz gond. Van IP67-es certifikáció, vízlepergető burkolat és sztereó hangszóró is a listán, a 3,5 mm-es jack azonban nem került vissza a készülékre. Nem hiányzik a vezeték nélküli töltés, 5.0-s Bluetooth, 18 wattos gyorstöltés is akad, az akkumulátor méretéről viszont egyelőre nem közölt adatokat a gyártó, a legtöbb forrás azt mondja, hogy ezt is az iPhone 8-ból örökölhette az újdonság, tehát 1821 mAh-s lehet.



[+]

Noha papíron a kamerák sem változtak (12 megapixel hátul, 7 megapixel elöl), az Apple azt mondja, hogy gépi tanulással elég hatékony az egyetlen lencse ellenére a portré mód, van szupersatbilizáció a videóknál (ami az optika stabira segít rá), az elérhető legmagasabb felbontás pedig 4K, 60 képkocka/másodperces sebességgel. Az új iPhone SE egy SIM-et fogad, de egy másodlagos e-SIM felprogramozható, ha a szolgáltatónk is úgy akarja (és képes rá), bekerült a WiFi 6-os modem és a gigabites LTE, tehát valóban egy modernizált iPhone 8-ról van szó, amely még a korábbi Apple formavilág egyik terméke, úgyhogy nem kizárt, hogy egy roppant népszerű termék lesz belőle, egyrészt ez a legolcsóbb iPhone, másrészt pedig ugyan nem villog sok kamerával és teljes előlapot kitöltő kijelzővel, de a benne dolgozó hardver kurrens és gyors, a fizikai home gombba épített ujjlenyomat-olvasónak pedig még mindig sok rajongója van.