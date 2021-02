Tchibo Bluetooth kazettás magnó

Bevezető

Ezt a terméket tök véletlenül találtuk, egészen mást keresgéltünk (jógamatracot), amikor szembejött, hogy aztán kis időt eltöltsünk azzal, hogy egyáltalán értelmezzük a holmi mibenlétét. Ha az a kérdés, hogy ez eddig miért nem jutott senkinek sem eszébe, akkor kapásból azt válaszolnám, hogy azért, mert nehéz megtalálni a termék értelmét. Ez egy hordozható, kazettás magnó (azért nem írtam egyből, hogy walkman, mert bár ez egy köznevesült fogalom, de amúgy a Sony védjegye), ami nem (csak) zsinóron produkálja a hangot kifelé, hanem Bluetooth technológiát használ.



[+]

Mivel legutóbb már megkaptam, hogy simán boomer vagyok, ezért nem szégyen elmondanom, hogy kölyök-pályafutásom alatt több ilyen berendezést is elfogyasztottam (leginkább amúgy a Panasonicot előtérbe helyezve), kezdetben volt a nagyon ótvar, SEG márkanevű berendezés a birtokomban (baromi piros, öles betűkkel ráírva, hogy SEG, igen jó megjelenést kölcsönzött), ez egy irányba tekert és nekem kellett forgatnom benne a kazettát. Aztán jött az első Panasonic, aztán a következő, az már komoly szerkezet volt fémházzal, oda-vissza játszással, még számléptetés is volt benne, vagyis addig tekert előre-hátra a motor, amíg szünetet nem hallott.

És aztán lett egy Discmanem. Eredeti Sony. 1999-et írtunk.



[+]

Onnantól pedig már elég hamar átkerültünk a digitális zenehallgatás világába, eleinte még órák alatt ISDN kapcsolaton és Getright-tal leszedett MP3 fájlokkal, de már ez is félig-meddig a múlt a YT Music és a Spotify érájában. Szóval így 2021 elején megint kazettás magnóval bohóckodni egyrészt retro, másrészt hirtelen kihívássá is vált, mert pár éve egy lomtalanítás során az összes régi kazettámat kiszórtam, amikre még az AM Petőfi Rádió hétfői (kettőtől ötig) kívánságműsorából vettem fel zenéket és iszonyú ideges voltam, amikor a műsorvezető belepofázott. Gyári, műsoros kazettám nem is volt soha, de Szentkuti11 kollegánál még voltak elfekvőben ilyenek, szóval a megfelelő adathordozóval felvértezve neki tudtunk állni az ismeretlen gyártótól származó elektronikai berendezés tesztelésének.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!