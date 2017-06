Külső és kijelző

A Nubia M2 lite igazán mutatós lett – ha már a mi ismerkedésünk is ezzel a felütéssel indult kidobozoláskor, akkor gondoltunk, ezzel lehetne kezdeni a tesztet is. Bár a pöpecül összerakott, fémházas masina az eredetiségért nem kap igazgatói dicséretet, az anyaghasználat, a lekerekítések kényelme, a műanyag antennakivezetések minimálisra fogása és a fémház visszafogott csillogása azt mutatja: a ZTE kötelékébe találkozó Nubia brand elvégezte a tervezőiskolában a házi feladatot. Olyannyira, hogy hivatalos, hazai forgalmazása is elindult, mi a Firstphone-tól kaptuk a tesztkészüléket.



[+]

Kifejezetten kellemes időtöltés lett egyébként 2017-re középkategóriás phabletet tesztelni: egyre kevesebb kockáztatja meg az olcsó burkolatot és az igénytelen összeszerelést, és a legtöbbjük egyelőre a fülhallgató-kimenetet is a helyén hagyja. Így aztán, ha az ember százezer forint alatt keres egy tényleg jól működő ajánlatot, kevésbé valószínű, hogy az első találkozás mindjárt kompromisszumokkal kezdődik, és az M2 lite sem teszi meg a konkurenciának ezt a szívességet.



Az M2 lite a OnePlus 3T mellett [+]

Még az sem vethető a 155,73 x 76,7 x 7,5 milliméteres és 164 grammos phablet szemére, hogy a Galaxy S8-cal és az LG G6-tal összevetve sokkal tekintélyesebbek a képernyőkávái – két-három éven belül nem reális a 90 ezer forintos készülékek között olyan dizájnra számítani. Így aztán marad a kétkezes használat, viszont a kerekded kivitel tenyérbarát hordozást jelent, az 5,5 hüvelykes képátlóval együtt is. Ám, ha az edzett szem a telefon külleméről a specifikációjára vándorol, máris kiderül, a káva helyett hol vette a Nubia a dolgot spórolósra. Ennyiért ugyanis a TFT panel megvizsgálása előtt is hibának mondható a 720 x 1280 pixeles, azaz HD felbontás.



[+]

Oké: attól még, ha kevesebbe kerülne, nem lennének a megjelenített karakterek kevésbé szőrösek, néhány Szent István típusú papírdarabot megspórolva ugyanakkor a vásárlói szív is kevésbé kényeskedő. Máskülönben az M2 lite úgy tesz, mint a kategóriájának megfelelő ajánlatok: a panel fénysűrűsége elég, hogy a gázóriás sugarai alatt is látni lehessen majdnem mindent, este egész sötétre leszabályozható, a betekintési szögek pedig a jobbfajta IPS kijelzőket idézik.

Kijelző-teszt Nubia M2 lite Xiaomi Redmi Note 4 Honor 6X Moto Z Play Képátló 5,5 hüvelyk 5,5 hüvelyk 5,5 hüvelyk 5,5 hüvelyk Felbontás 720 x 1280 1080 x 1920 1080 x 1920 1080 x 1920 Technológia TFT LCD IPS LCD IPS LCD Super AMOLED Fehér fényerő 509 nit 508 nit 556 nit 402 / 596 nit Fehér fényerő (min.) 5,2 nit 1,6 nit 5,4 nit 6,5 nit Fekete fényerő 0,29 nit 0,3 nit 0,29 nit 0 nit Kontrasztarány 1753:1 1693:1 1952:1 végtelen Színhőmérséklet 8367 / 7787 K 7543 / 6810 K 8166 / 6590 K 7739 / 7136 K

Hogyan mérjük a kijelzőt?



[+]

Kevésbé sikerült a kalibráció, amely elsőre kékes, de meleg színhőmérsékletet választva sem tökéletes. Ez eddig csak hibás döntés, a fehér, érintésalapú home gombra rajzolt piros kör viszont egyenesen idétlen, és az imént dicsért öltözetet lehúzza. Oké, a piros kör a Nubia saját variációja az iPhone-féle home billentyűre (mert ne legyenek kétségeink, honnan az inspiráció), de ez, így akkor is lüke. Az ujjlenyomat-olvasóval is felvérezett gomb két oldalán egy-egy piros fényű érintőgomb is helyet kapott menü és vissza funkciókkal. Töltéskor ezek világítanak, értesítés befutásakor viszont nem. Felül nem lehet panasz a káva bőségén kívül: a komponensek sorát 16 megapixeles szelfikamera nyitja, mellette ott a LED vaku, a beszélgetési hangszóró, a fénymérő és a közelségérzékelő, csak az értesítési lámpa maradt le.



[+]

A monó multimédiás hangleadó a fémkeret alján pihen a microUSB port, két csavar, egy szemmel észrevehetetlen mikrofon és egy nagyon is jól látható jack kimenet társaságában. A Nubia a gombok elhelyezéséről tarthatna egyeseknek szemináriumot: jobbra a bekapcsoló, balra pedig a két hangerőszabályzó esik pont kézre, működtetésük is könnyű. Legfelül mindössze egy újabb mikrofonfurat töri meg az egységességet, hiszen a dupla nanoSIM vagy a nanoSIM + microSD kiosztású tálca nem innen, hanem a bekapcsoló fölül húzható elő. Ehhez bevethető például a fehér csomagolásban mellékelt tű. A kartonszerkezet egyébként még egy másfél amperes hálózati adaptert, némi leírást és egy microUSB kábelt rejt.



[+]

A phablet hátoldalán vörös festésű lencsekeret hívja a tekintetet a 13 megapixeles kamerára. Ahogy az előlapi modultól, ettől is többet várunk a szokásosnál, természetesen a ledes villanót is kipróbáljuk. A két antennacsík között mindössze egy Nubia felirat pillantható meg, ZTE logó ugyebár a külön futó brand miatt nincs. Nagyítóval és zseblámpával alul azért még némi felirat leolvasható, egészen pontosan az, hogy „Nubia Technology Co. Ltd. Designed by Nubia, Made in China.”

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!