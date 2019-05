Doogee Y8 Plus - kutyául van

Külső, kijelző, csomagolás

Belépőszint, középkategória és a zászlóshajók: szépen meg lehetett húzni a vonalakat pár éve az okostelefónia térképén. Aztán, mint a táguló világegyetem, ezek a vonalak mind távolabb kerültek egymástól. Ha létezik a csúcskategória felett prémium, akkor akad a belépőszint tetején és a középkategória alján is egy határozott ársávba illő termékvonal, bármi legyen a neve.



43 ezer forintért a Doogee Y8 Plus igyekszik minden ennyiért elvárható kört letudni: ott a cseppszerű noccs – igaz, vastag maradt körülötte a káva. Adott a méretes, 6,21”-es képátló – bár a felbontás HD-n ragadt. Ott van végül az egész friss Helio A22 SoC – noha csak négy Cortex-A53 maggal. Végül pedig akad három kamera – a márka múltjából kiindulva mégsem állítunk teljesíthetetlen elvárásokat.



A Doogee Y8 Plus a Redmi 7 mellett [+]

Mindez 4000 mAh-s teleppel megfűszerezve kellően kitartó használatot hozhat, ha a vásárló türelme is adott. És bár a ház fém vagy üveg helyett plasztikból van, kapásból jó pont a unibody szerkezet markolásra és szorongatásra is szívós mivolta: nincs recsegés vagy bizonytalanság. A mindenhol ívelt forma és a színátmenetes megjelenés is előnyös, a 155 grammos tömeg egyáltalán nem vészes, csak a 160 x 77,25 x 8,35 milliméteres kiterjedéssel kell megbirkózni, mert bizony az Y8 Plus hatalmas.

Kijelző-teszt Doogee Y8 Plus Redmi 7 Honor 7C Samsung Galaxy A40 Képátló 6,21 hüvelyk 6,26 hüvelyk 5,99 hüvelyk 5,9 hüvelyk Felbontás 720 x 1520 720 x 1440 720 x 1440 1080 x 2340 Technológia IPS LCD IPS LCD IPS LCD Super AMOLED Fehér fényerő 616 nit 468 nit 404 nit 446 / 678 nit Fehér fényerő (min.) 12,21 nit 4,7 nit 2,5 nit 1,8 nit Fekete fényerő 0,41 nit 0,21 nit 0,37 nit 0 nit Kontrasztarány 1503:1 2232:1 1093:1 végtelen Színhőmérséklet 7675 K + kézi 7289 K + kézi 7809 K + kézi 6988 K + kézi

Hogyan mérjük a kijelzőt?

Az egykezes használat így kilőve, kapcsolódó szoftvermód sincs, és csökkenti az egyébként előnyös képernyőarányt a mindig látható, virtuális kezelősáv. A mindig látható amúgy helytálló kifejezés: 600 nit felett a fénysűrűség napfény alatt is elegendő, viszont este a panel vakítóan világos marad. A feketék meg inkább sötétszürkék, amihez fakó színek passzolnak. A 720 x 1520 pixelen megjelenő tartalmak ráadásul mindennek titulálhatók, csak élesnek nem, de hát ennyiért ez még belefér, az érintési érzékenységre és a rezgésekre meg nem lehet panasz.



Jobbra a hangerőszabályzó és a bekapcsoló még épp kézre esik (legalábbis az én, nyúlánk hüvelyujjamra), hátul pedig a mutatóujj talál könnyedén a süllyesztett ujjlenyomat-olvasóra, ami egész pontos és fürge, szemben a problémásabb, kevésbé biztos 2D-s arcazonosítással, amit a 8 megapixeles szelfikamera végez. A csepp környékén fénymérő és közelségérzékelő, illetve apró hangszóró akad még, hátul pedig 13 + 8 megapixeles dupla kamerára lehet bukkanni, LED villanóval.



A márka- és a néhány minősítő felirat már szolidabban tarkítja a nem lekapható, fényes plasztikot. A monó hangszóró alul kapott helyet, a microUSB port társaságában, mindenki régi barátját, 3,5 Milliméteres Jacket pedig a padlásra száműzték. A látnivalók sorát a balról előhúzható SIM-tálca zárja, ami vagy két nano méretű darabot fogad be a műfajból, vagy egy ilyet és egy microSD kártyát. Kár, hogy a dobozban SIM tű nem volt, és ennek elcsomagolására a hivatalos termékoldal sem utal, ha véletlenül csak a tesztpakkból maradt volna ki. Ellenben egy puha szilikontok belefért, akárcsak egy sor leírás, a töltőkábel és az 1 amperes adapter.

