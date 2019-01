Blaupunkt FXS 01 - telefonkártya

Bevezető, kialakítás

Hirtelen még mindig nem tudok olyan életszerű helyzetet elképzelni, ahol pont semmi más nem lenne megfelelő eszköz, kizárólag a Blaupunkt nagyjából bankkártya méretű butatelefonja, de biztos vagyok benne, hogy ha csak egyszer is felmerül a valós igény, baromi praktikus lesz, hogy létezik. A termékoldal nyilván a fesztiválokat említi, esetleg hordozható zenelejátszóként ajánlja, illetve inkább kisebb gyerekeknek, felteszem, vészhelyzet esetére.



[+]

Az FXS 01 kisebb, mint egy szabvány bankkártya és mindössze 6 milliméter vastag, ehhez képest elfért rajta – éppen, hogy csak - egy 3,5 milliméteres jack csatlakozó is. Érdekesen is néz ki, de van és működik. Mellé került a felső élre a microUSB port és ennyi. Külön multimédiás hangszóró sincs, minden feladatot az előlapon található multifunkcionális hangszóró lát el. Az oldalakon és a felső élen fut egy fém díszcsík is, alulra viszont nem kanyarodik le, az alsó gombsor vonalában megszakad. Ezt csak azért nem értjük pontosan, mert az egész holmi műanyag, antennakilépésekre semmi szükség.



[+]

A műanyag doboz szintén picike, lapos, az információkkal ellátott bújtatóból kicsúsztatva pedig könyvszerűen nyílik. Semmi nincs benne, csak a készülék és egy nagyon rövid microUSB kábel. Nem mulasztották el mindenhol feltüntetni, hogy ez a Blaupunkt a Németországban alapított Blaupunkt, a készülék hátlapján viszont Designed – Made in China jelöléssel találkozunk a céglogó és a CE-jelölés alatt. Kamera nincs, a hátlap és a 280 mAh-s akkumulátor nem eltávolítható, amit hat csavarral nyomatékosítottak. A 85,9 x 47,9 milliméteres mütyür egész jól néz ki, picit ropog, ha nagyon nyektetjük, de jól össze van rakva.



[+]

A microSIM kártyát és a microSD kártyát a hátlap felső harmadának két szélén lehet bepakolni, méghozzá úgy, hogy a nyíllal jelölt fedőelemeket konkrétan le kell feszegetni. Semmi mechanika, nem nyílik, nem kell tolni, egyszerűen le kell tépni, ami szörnyű érzés, a hangja pedig borzalmas. Ettől függetlenül baja nem lesz, csak meglepően civilizálatlan megoldás. A bal élen felül található kétállású kapcsoló viszont egész ügyes. Kár, hogy nem a hangerőt lehet vele macerálni, hanem csak simán kikapcsolja a készüléket. Addig pedig vissza sem lehet kapcsolni az erre dedikált hívást elutasító és be/kikapcsoló gombbal, amíg felső állásban van.



[+]

Mert a készülék kis mérete ellenére egészen terebélyes és kényelmes fizikai billentyűzeten van bekapcsológomb. A piros színű az. A másik oldalon lévő zöld pedig az enter, vagy OK, illetve nyilván a hívás fogadására kijelölt gomb. Érdekes, hogy a rendszernavigációhoz csak egy jobbra és egy balra nyíl áll rendelkezésre, mert alattuk egy MP3 és egy BT megjelölésű kezelő foglalja a helyet. Előbbi nyilván zenelejátszó, utóbbi a Bluetooth. Ezen kívül hagyományos, numerikus billentyűzettel tudunk dolgozni, picit egyedi elrendezésben.



[+]

A funkcióbillentyűk és a 0 a jobb oszlopba került, a legalsóval (kettőskereszt) bekapcsolhatjuk a rezgő módot is, a középső a nulla, a felső pedig a csillag, amit kombinációban kell megnyomni a kontextuális Menu-t követően, hogy feloldjuk a billentyűzet zárolását. A megjelenítő a rendelkezésre álló területhez képest extra picike. A monokróm (fekete-fehér) OLED panel mindössze 0,96 hüvelyk, 240 x 320 pixel felbontással. Ha nincs különösebb probléma a látásunkkal, azért egész használható, de a kényelmestől messze van és egy kevés plusz fényerő is elfért volna.

