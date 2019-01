Megmutatta a Vivo a port- és kávamentes jövőt

A Vivo Apex 2019 kétségtelenül lenyűgöző, csak kár hogy nem vásárolható meg, mivel egyelőre nem több egy előnyös koncepciónál. Oké: a tavalyi Apex is az volt, aztán lett belőle Vivo Nex, az Apex 2019-ből mindenesetre mi azért egy jó ideig nem várunk piacra szánt variációt. De nézzük, miért is különleges, még a tegnap szemtelenül előrefurakodó Meizu Zeróhoz képest is!



Forrás: The Verge [+]

Közös a két márka készülékében, hogy elhagytak minden portot, azaz oda a 3,5 milliméteres fülhallgató-kimenet mellett a Type-C-s vagy bármilyen USB port, helyette kizárólag vezetékmentes töltést és adatátvitelt kínálva. Ennek persze megvannak a korlátai, de azért csak ez a jövő, és ha már kimenetek nincsenek, akkor ne legyenek gombok se: az Apex 2019 kapacitív és nyomásérzékelős szenzorokkal helyettesíti a bekapcsolót és a hangerő-szabályzót (remélhetőleg hatékonyabban, mint a HTC U12+).



Azért lassú töltéstől vagy adatátviteltől nem kell tartani: MagPort néven van hátul egy mágneses felület, és az garantálja az elvárt sebességeket, így tehát a vezetékmentes átvitel idézőjelbe tehető, ahogy a Qi töltésről sem esik szó. Meg egyébként az akkumulátorról sem. Kétségtelenül kevesebb a káva az Apex 2019 előlapján, mint a Meizu Zeróén, szelfikameráról nem esett szó (az első Apex és a Nex esetében az motorikusan emelkedik ki), a hangátvitel beszélgetéskor piezoelektromos technológiát használ. A hátlapi kamerarendszer 12 + 13 megapixeles, LED villanóval, biometrikus szenzort sehol se látni.



Ennek az oka az, hogy az ujjlenyomat-olvasót a képernyőbe építették, és nem annak egy apró szegletébe, hanem közel egészébe – a Vivo Full-Display Fingerprint Scanning nevet használ, de azért várhatóan nem az egész felület, csak jelentékeny része várja majd az egyedi ujjmintázatot. A koncepciókészülék Snapdragon 855 SoC-t vet be, beépített 5G modemmel, memóriából 12 GB-ot, tárolóból pedig 256 vagy 512 GB-ot mellékeltek. Vagy fognak mellékelni, egyelőre az sem világos, hogy legalább tesztgyanánt nyomogatható-e egy Apex 2019, avagy még csak a tervezőasztalon létezik, a jövő havi MWC-n viszont állítólag az arra érdemesek megszemlélhetik.



A technikai jellegű leírás után jegyezzük azért meg: a cucc baromi jól néz ki, és a The Verge szerint Super Unibody fantázianevű üvegdizájnt használ. Jó kérdés, hogy a portok elkerülésével szívósabbá válik-e a szerkezet, illetve adott-e valamilyen por- és vízálló minősítés – erre várhatóan úgyszintén Barcelonában kapunk majd választ. Mondjuk a képeken látható cseppek ígéretesek, bár azok nem igaziak, és inkább fém nehézfolyadéknak tűnnek, sem mint a hidrogén és az oxigén molekuláris egyvelegének. A megjelenésig pedig felesleges technológiai elsőségekről beszélni, ám akárhogy is nézzük, a Vivo ismét odapakolt, és remélhetőleg az eredeti Apexhez hasonlóan a 2019-es elképzelésből is lesz kosárba helyezhető variáns.